أمانة جازان تتجاوب مع “المواطن” وتبدأ إنارة شوارع قرية الطراشة

المواطن- خالد الأحمد- جازان

تجاوبت أمانة جازان مع ما نشرته “المواطن”، الأسبوع الماضي، تحت عنوان “شاهد.. شوارع الطراشة بجازان تغرق في الظلام”، حيث بدأت صباح اليوم الأحد، عمليات تركيب مصابيح أعمدة الإنارة بشوارع قرية الطراشة شمال مدينة جازان.

معدات ثقيلة تجوب شوارع القرية:

ورصدت عدسة “المواطن”، مساء اليوم الأحد، وجود معدات ثقيلة تابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع أمانة جازان تقوم بعمليات توصيل التيار الكهربائي وتركيب مصابيح أعمدة الإنارة بشوارع مخطط قرية الطراشة؛ تمهيدًا لإضاءة الشوارع.

وأبدى عددٌ من الأهالي امتنانهم لصحيفة “المواطن”، ولمسؤولي أمانة المنطقة؛ وذلك لتفاعلهم مع التقرير المنشور وتجاوبهم السريع، والبدء بعمليات تركيب مصابيح أعمدة الإنارة بشوارع قرية الطراشة، آملين أن يتم إنارة شوارع القرية بالقريب العاجل.

تجاوب مع شكاوي الأهالي:

جاء ذلك بعد أن شكا عدد من أهالي قرية الطراشة، الواقعة شمال مدينة جازان، من عدم وجود إنارة بشوارع القرية ومخطط القرية الجديد الواقع خلف مستشفى الأمير محمد بن ناصر، رغم تركيب أعمدة الإنارة منذ أشهر عديدة.

وقال عزيز حكمي ومحمد جبران لـ“المواطن”: إن شوارع مخطط قرية الطراشة يسودها الظلام الدامس وتشكل خطرًا على سالكيها ليلًا، رغم تركيب أعمدة الإنارة دون مصابيح منذ عدة أشهر، ولكن إلى الآن لم يتم تركيب المصابيح وتشغيلها، رغم أن تلك الشوارع تحيط وتخدم عددًا من المستشفيات والمباني التعليمية، إضافة إلى عدد من المراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وناشد أهالي قرية الطراشة عبر “المواطن” الجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة منطقة جازان، بالوقوف والنظر إلى حال شوارع القرية غير المنارة، والعمل على سرعة إنارتها بعد تركيب أعمدة الإنارة بدون مصابيح منذ أشهر عديدة، وإنهاء معاناة الأهالي.

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