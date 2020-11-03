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أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق

2020/11/03
الساعة 8:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق
المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى توقع هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف و الحدود الشمالية وحائل و مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوباً، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.


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