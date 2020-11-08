أمطار متفرقة على عسير والمدني: ابقوا في أماكن آمنة

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

هطلت أمطار على مدينة عسير، شملت شمال غرب المدينة مساء اليوم، وسط تدني درجات الحرارة، حيث شملت الحالة مركز السودة وعددًا من قرى غرب مدينة أبها.

وتشهد المنطقة برودة في الأجواء، حيث يبحث الأهالي عن الدفء في شواطئ تهامة الساحلية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر على منطقة عسير والمحافظات التابعة لها.

وأهابت بالجميع بالتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال من قبل ذويهم وعدم تركهم بمفردهم، إضافة إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكدت المديرية أنها تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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