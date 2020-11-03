أمير الباحة يكرم مواطنين أنقذا 4 أشخاص من الغرق بوادي تربة

المواطن - واس
كرّم أمير الباحة، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم ، المواطنين عبدالله وهاني أبناء ناصر الغامدي ، اللذين نجحا في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة .
وقدّم سموه شكره لهما نظير عملهما البطولي مؤكداً أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي .
من جهتهما عبر الشقيقان عبدالله وهاني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على هذا التكريم.
حضر التكريم وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد السياري ووالد المواطنين .
ذات صلة :
#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة بنده للتجزئة
بريجوفيتش يتعافى ويعود إلى الاتحاد
الحصيني : المنخفض الجوي يتزحزح شمال السعودية ويتوسع
اتحاد اليد يُحدد موعد قرعة كأس الأمير سلطان بن فهد
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments