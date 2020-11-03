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أمير الباحة يكرم مواطنين أنقذا 4 أشخاص من الغرق بوادي تربة

أمير الباحة يكرم مواطنين أنقذا 4 أشخاص من الغرق بوادي تربة

2020/11/03
الساعة 5:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أمير الباحة يكرم مواطنين أنقذا 4 أشخاص من الغرق بوادي تربة
المواطن - واس

كرّم أمير الباحة،  صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بالإمارة اليوم ، المواطنين عبدالله وهاني أبناء ناصر الغامدي ، اللذين نجحا في إنقاذ أربعة مواطنين تعرضوا للغرق بوادي تربة .
وقدّم سموه شكره لهما نظير عملهما البطولي مؤكداً أن هذا العمل المشرف غير مستغرب على الشباب السعودي .
من جهتهما عبر الشقيقان عبدالله وهاني عن شكرهما وتقديرهما لسمو أمير المنطقة على هذا التكريم.
حضر التكريم وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد السياري ووالد المواطنين .


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