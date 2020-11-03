أمير القصيم يوجه بإيقاف مهرجان الإبل بضرية فورًا

المواطن - القصيم

وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بإيقاف مهرجان الإبل بمحافظة ضرية بمنطقة القصيم؛ لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازات والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم، أحمد بن عبدالله الحصين، أنه نظرًا لما لوحظ من عدم الالتزام بما وجه به أمير المنطقة بخصوص تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية التي وجهت بها القيادة في المهرجانات والمحافل العامة، وحرصًا منه على سلامة المواطنين والمقيمين صدر توجيهه بإيقاف المهرجان فورًا.

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