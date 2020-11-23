أمير تبوك يشيد بجهود فريق حملة شواطئنا نحميها

المواطن - الرياض

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك، على تقرير عن حملة “شواطئنا – نحميها” والتي نظمها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مؤخرًا لتنظيف الشواطئ وأعماق البحر بمحافظة الوجه، وهدفت إلى نشر الوعي البيئي لدى المجتمع، وأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية والمرافق العامة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، مدير عام المكتب الإقليمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالمنطقة الشمالية المهندس ثامر بن عوض البلوي، وأعضاء الفرق التطوعية المشاركة والذي قدم شرحًا موجزًا عن الحملة وأهدافها وآلية تنفيذها ونتائجها والتي شارك فيها عدد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والناشطون في مجال حماية البيئة وأيضا القطاع الخاص كما اطلع سموه على تقرير عن الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

وثمّن الأمير فهد بن سلطان جهود العاملين بالحملة منوها سموه بما تولية المملكة من تركيز على الاهتمام بالبيئة، وأهمية الحفاظ على بيئة المناطق الساحلية وصون مواردها الطبيعية، وبقاء سواحل المملكة نظيفة خالية من التلوث وتشجيع العمل التطوعي في هذا الجانب، سائلًا الله تعالى أن تحقق هذه الحملة وغيرها من الحملات الأهداف المرجوة من إطلاقها لتعزيز ثقافة أهمية المحافظة على البيئة لدى المجتمع بكافة أطيافه. من جهته ثمّن البلوي لسمو أمير منطقة تبوك دعمه واهتمامه للبيئة ولكل ما يخدم المنطقة وأهلها.

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