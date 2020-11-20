أمين عام اتحاد القدم يقدم خبرًا سارًا لـ النصراويين بعد رفض احتجاجه

المواطن - محمد سمعه

كشف إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مفاجأة سارة لعشاق النصر وذلك بعد رفض احتجاجه والاستئناف الذي تقدم به للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.

القاسم يعلق على قضية احتجاج النصر

وتحدث القاسم لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “قضية أصفر العاصمة لا تزال منظورة، وطالما هناك احتمال أن الكاس سينظر للقضية، فهذا يعني أن آمال أصفر العاصمة في قبول احتجاجه لم تنتهِ، ونحن كاتحاد قدم، ندعم أي فريق سعودي يجد أن لديه الأدلة القانونية لتقديم أي شكوى بسبب ظرف تعرض له في أي بطولة قارية”.

ورد الإعلامي وليد الفراج على إبراهيم القاسم: ” كيف يُعتبر قضية العالمي منظورة، وتم رفض احتجاجه واستئنافه؟”.

وعلق القاسم قائلًا: “النصر سيتجه للكاس ونحن ندعم أي فريق سعودي لديه حقوق يبحث عن الإتيان بها”.

الاتحاد الآسيوي رفض استئناف العالمي

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن صباح يوم الاثنين الماضي، عن رفض الاستئناف الذي تقدم به العالمي بعد أن رفضت لجنة الانضباط الآسيوية، احتجاج العالمي ضد نادي بيرسبوليس، بعد لقاء الفريقين في دور الـ4 بـ دوري أبطال آسيا.

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