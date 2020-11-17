أندية وقت اللياقة تجري فحص مرض السكري لمشتركيها

المواطن - الرياض

أجرت شركة “لجام للرياضة” المالكة والمشغلة لأندية “وقت اللياقة”، فحصاً لعدد من مشتركيها لمرض السكري وذلك بالتعاون مع ديا بيتكا كلينيك، كما قامت الشركة أيضاً بتوزيع منشورات توعوية خاصة بمرض السكري، ويأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020 ،حيث يستهدف هذا الإجراء رفع الوعي الصحي لدى مختلف شرائح المجتمع بأهمية الفحص المبتكر لمختلف الأمراض، بجانب أهمية نشر التوعية الصحية.

من جهتها، أوضحت مديرة الأندية النسائية في شركة “لجام للرياضة” المالكة والمشغلة لأندية “وقت اللياقة”، الأستاذة/ شدن الصقري ، أنه قد تم فحص نحو 550 مشتركاً؛ ويأتي ذلك مساهمة من الشركة في فعاليات اليوم العالمي للسكري الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام.

وأكدت شدن أن هذا الإجراء، يأتي أيضاً ضمن برامج المسؤولية المجتمعية التي ظلت تقدمها أندية “وقت اللياقة”، والتي تؤكد مدى اهتمامها بصحة أفراد المجتمع، بمختلف شرائحهم وتوعيتهم حول العديد من الأمراض المنتشرة ، مشيرة لأهمية ممارسة الرياضة باعتبارها تساعد على ديمومة صحة الجسم وتقيه من الأمراض المزمنة.

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