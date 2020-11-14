أنصار ترامب يتظاهرون لدعمه بعد فوز بايدن

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اجتمع أنصار الرئيس دونالد ترامب في شوارع واشنطن العاصمة؛ لدعم تحدياته القانونية لإلغاء فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تخطط المجموعات المؤيدة لترامب للتجمع في ساحة الحرية ظهر يوم السبت، وبدأت في ملء الشوارع قبل ساعات من الموعد الرسمي للبدء.

وتعهد نشطاء يساريين بالاحتجاج المضاد على الحدث، مما أثار مخاوف من وقوع اشتباكات.

ويقام التجمع، الذي أطلق عليه اسم Million MAGA March، لدعم مزاعم ترامب التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات على نطاق واسع والتي دفعت منافسه للفوز بسباق الانتخابات.

وكانت هناك احتجاجات أخرى مؤيدة للرئيس ترامب في جميع أنحاء البلاد منذ أن كان من المتوقع أن يكون بايدن هو الفائز في 7 نوفمبر ، لكنها كانت صغيرة.

اتساع التظاهرات:

من المقرر أن تضم المظاهرات المؤيدة لترامب في واشنطن ومدن أخرى يوم السبت مزيجًا من أنصار الرئيس والشخصيات اليمينية المتطرفة وأعضاء ميليشيا حراس القسم.

وتخطط بعض الجماعات اليسارية لمظاهرات مضادة في واشنطن ومدن أخرى.

وعزز بايدن انتصاره بشكل أكبر يوم الجمعة حيث أظهرت نتائج أبحاث إديسون فوزه بجورجيا، مما منحه حصيلة نهائية من 306 أصوات الهيئة الانتخابية، أكثر بكثير من 270 صوتًا اللازمة لانتخابه رئيسًا وفوق 232 لترامب.

وكانت الأصوات الـ306 مساوية لما فاز به ترامب في فوزه عام 2016 على هيلاري كلينتون، والذي وصفه بعد ذلك بأنه “ساحق”.

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