أهالي تهامة قحطان يطاردون الشبكات في قمم الجبال للدخول للمنصة المدرسية

المواطن - سلمان آل مقرح - أبها

شكا عدد من أهالي مراكز تهامة قحطان بمنطقة عسير من ضعف خدمات الاتصالات والإنترنت، خصوصًا مع التعليم عن بعد في ظل الظروف التي تمر بها المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أهالي في مركز الفرشة وعنقار وذبح والغايل وشني وقاعة والغول والدافعة: إن ضعف الإنترنت سبب لهم مشاكل مع المنصة المدرسية، مطالبين الجهات المعنية ببحث ذلك أو إعفاء أبنائهم وبناتهم من الدراسة عن بعد.

رحلة المطاردة:

وقال المواطن يحيى آل نعير وجابر الثوابي: إنهم يطاردون الشبكات في قمم ورؤوس الجبال وقت المنصة ويستخدمون السيارات لشحن الجوالات بشكل يومي حتى يتمكن أبناؤهم وبناتهم من الدخول للمنصة المدرسية بضع ساعات في ظل تعطل الشبكات في المنازل دون إيجاد حلول لهم أو حل معاناة الأهالي التي باتت تشكل هاجسًا كبيرًا لهم.

التعليم الحضوري:

أما سعيد القحطاني ومحمد الحياني فقالا: إنه على إدارة التعليم عبء كبير حيث إن بعض الأهالي لم يدخلوا أبناءهم المنصة بسبب ضعف الإنترنت والاتصال، ويجب على الأقل عمل خطة مدرسية لضمان التعليم من جهة والسلامة والصحة من جهة أخرى، بحيث يتم تقسيم الطلاب والطالبات إلى مجموعات على مدار اليوم وساعات بسيطة مع تقديم الإجراءات الصحية بكل مدرسة وتطبيق نظام التباعد خصوصًا لمن هم في الصفوف الأولية حتى يتمكنوا من القراءة والكتابة.

هجر المنازل:

ولفت مسفر القحطاني إلى أن بعض الأهالي تركوا منازلهم ومزرعتهم في تهامة واستأجروا شقة مفروشة في المحافظات التي يتوفر بها الإنترنت حتى يتمكن أبناؤهم من التعليم؛ وذلك لأن التعليم أصبح مطلبًا ضروريًّا لمتطلبات الحياة، كما أن البعض لم يستطيعوا توفير جهاز جوال أو حاسب لأبنائهم لأنهم لا يملكون سوى الضمان الاجتماعي.

الجديد بالذكر أن أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بحث مشاكل الاتصالات والإنترنت مع الوزارات المعنية وتم إطلاق ورش عمل في المنطقة وعدد من محافظاتها.

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