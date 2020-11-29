أهداف برنامج التمويل المضمون بدعم البنك المركزي السعودي

المواطن - الرياض

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية عن تفاصيل ومزايا برنامج التمويل المضمون إحدى مبادرات برنامج البنك المركزي السعودي بالتعاون مع برنامج كفالة، والتي تنفذها البنوك وشركات التمويل في السعودية.

ما هو برنامج التمويل المضمون ؟

هو أحد مبادرات البنك المركزي السعودي بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) لدعم القطاع الخاص في ظل جائحة فيروس كورونا وبلع عدد المستفيدين من هذه المبادرة 1197 عقدًا حتى نهاية يونيو 2020 فيما تقدر الرسوم المدعومة بحوالي 1.1 مليار ريال سعودي حتى نهاية نفس الفترة.

ماذا تقدم المبادرة؟

تقدم المبادرة ضمان يصل إلى 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة، بأرباح ورسوم سنوية لا تتجاوز 4% لجهات التمويل، مع إمكانية السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل.

ما هي الجهات المنفذة؟

• البنوك

• شركات التمويل المرخصة

من المستفيدون من المبادرة؟

• المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

ما هو هدفها؟

تقديم دعم إضافي وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت.

المحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت.

تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية.

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