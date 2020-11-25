أهداف ومهام البنك المركزي السعودي

المواطن - الرياض

أصبح البنك المركزي السعودي واقعًا ملموسًا بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على نظام البنك بعد إقراره من مجلس الشورى قبل عدة أيام.

أهداف البنك المركزي السعودي

وقد حدد النظام أهداف البنك المركزي من خلال:

1- المحافظة على الاستقرار النقدي.

2- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة فيه.

3- دعم النمو الاقتصادي.

مهام البنك المركزي السعودي

كما تضمن النظام التأكيد على مهام البنك المركزي السعودي التي من بينها ما يلي:

البنك المركزي هو المسؤول عن وضع وإدارة السياسة النقدية .

اختيار أدوات وإجراءات هذه السياسة النقدية.

إصدار النقد.

إدارة الاحتياطي النقدي للدولة.

وضع وإدارة السياسات الاحترازية.

الإشراف على البنوك العاملة في السعودية.

الرقابة على نظام التسويات والمدفوعات والمقاصة.

الإشراف على وإدارة المنصات المالية

توضيح علاقة البنك بالحكومة والجهات الدولية الخارجية ذات العلاقة.

كما وضع النظام إطاراً لحوكمة أعمال البنك وقراراته.

يذكر أنه وفقاً للنظام، فإن البنك المركزي السعودي سيحتفظ باختصار “ساما -SAMA” لأهميته التاريخية ومكانته محلياً وعالمياً، كما أنّ الأوراق النقدية والعملات المعدنية من كافة الفئات التي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

من جانبه قال محافظ البنك المركزي أحمد الخليفي إن مؤسسة النقد العربي السعودي عملت خلال الفترة الماضية على دراسة أفضل الممارسات الدولية في قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وإخضاع تلك الدراسات للتحليل لضمان انسجامها مع البيئة المحلية واقتصاد المملكة؛ مما نتج عنه مشروع تحديث لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ليصبح نظام البنك المركزي السعودي، مُعززاً لدور البنك المركزي في أدائه لمهامه، ومواكباً لمتطلبات العصر والتطور الاقتصادي والمالي المتسارع حول العالم، ومنسجماً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على مختلف الأصعدة.

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