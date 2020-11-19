أهلي جدة يقدم عرضًا ضخمًا للحصول على كابتن المنتخب الغاني

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أفادت تقارير أن أهلي جدة مهتم بالتعاقد مع مهاجم سوانزي سيتي، أندريه آيو، وفقًا لتقارير موقع غانا سوكر نت وأبرزها موقع فوتا.

ويزعم التقرير أن أهلي جدة مستعد لتقديم عرض كبير للنادي الإنجليزي، فيما سيحصل اللاعب على 200 ألف دولار في الأسبوع، وهو عرض مغرٍ للاعب الغاني.

المحادثات متقدمة

ويُعتقد أن الممثلين المعنيين يجرون محادثات متقدمة في الوقت الحالي، ويأملون أن يكتمل الاتفاق قبل فترة الانتقالات في يناير.

كان مدرب أهلي جدة ، فلادان ميلويفيتش قد راقب مباريات آيو في سوانزي سيتي، وقد أعجب به ومن ثم أبدى اهتمامه باللاعب.

وخاض الغاني آيو صاحب الـ30 عامًا، العديد من التجارب الاحترافية، حيث مثل أولمبيك مارسيليا ولوريان في فرنسا وفنربخشة التركي.

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