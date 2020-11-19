أهم 5 أسئلة وإجاباتها حول تجديد الهوية الوطنية

المواطن - الرياض

أجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على أشهر 5 أسئلة تخص بطاقة الهوية الوطنية خاصة فيما يتعلق بتوقيت تجديد الهوية الوطنية ومتطلبات إصدارها.

وقالت الأحوال المدنية ردًا على سؤال حول موعد تجديد الهوية الوطنية، إنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل ‏انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يومًا).

وبشأن المستندات المطلوبة والصورة الشخصية قالت إن الأمر لا يتطلب إحضار ‏أية مستندات، ما دام للمستفيد صورة وبصمة مسجلة في النظام.‏

وكشفت عن أنه عند الإبلاغ عن بطاقة مفقودة في منصة أبشر ثم ‏العثور عليها، لا يستطيع المبلغ إلغاء البلاغ ويتوجب استكمال ‏الإجراءات واستخراج وثيقة بدل فاقد، ويمكن تسلمها من أي ‏مكتب يتم اختياره.‏

وأوضحت الوكالة أنه يمكن تفويض مَن يتسلم البطاقة نيابة عن صاحبها ‏عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر، أو إبلاغ ‏الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.‏

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