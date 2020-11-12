أوبك: نتوقع تراجع طلب النفط إلى 9.75 مليون برميل يوميًا

المواطن - متابعة

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في تقرير صدر، أمس الأربعاء، إنها تتوقع انخفاض طلب النفط العالمي في 2020 بنحو 9.75 مليون برميل يوميًا من توقعات سابقة بنزول 9.47 مليون برميل يوميًا.

وتوقع التقرير زيادة طلب النفط في 2021 بمقدار 6.25 مليون برميل يوميًا من توقعات سابقة لزيادة 6.54 مليون برميل يوميًا.

وأشارت إلى أن أحدث القيود المرتبطة بفيروس كورونا في أوروبا ستؤثر بشكل كبير على الطلب فيما تبقى من 2020.

ووفق الخبير النفطي فهد بن جمعة، فإن تقرير أوبك قد أغفل نقطتين أساسيتين، الأولى إعلان لقاح فايزر حيث أسعار النفط في ارتفاع مستمر منذ يوم الاثنين، ما يشير إلى أن كل ما تحتاجه السوق النفطية هو الحد من انتشار جائحة كورونا والحد من تراجع الطلب.

النقطة الثانية بحسب بن جمعة، هي فوز الرئيس الأميركي الجديد في الانتخابات جو بايدن.

واعتبر ابن جمعة، في تصريحات إلى “العربية”، أن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط قد يكون أجدى من الناحية الاقتصادية، وأمراً ضرورياً، وسط ضبابية الرؤية وحالة عدم اليقين السائدة في السوق النفطية.

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