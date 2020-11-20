أولمبياكوس: للأسف لم يهتم فيفا بحماية اللاعبين الدوليين

المواطن - مروة نبيل

أبدى نادي أولمبياكوس اليوناني استياءه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، متهمًا إياه بالتقصير في حماية اللاعبين خلال فترة تواجدهم مع منتخبات بلادهم في التوقف الدولي الأخير، وذلك بعد إصابة لاعبين من فريقه.

إصابة كوكا والعربي بفيروس كورونا

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إصابة مهاجم أولمبياكوس أحمد حسن كوكا بفيروس كورونا المستجد، بعد مشاركته في مباراة توجو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت بفوز منتخب الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي السياق ذاته، يتواجد مهاجم الفريق اليوناني، المغربي يوسف العربي في الحجر الصحي بالكاميرون، وذلك بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد، عقب مشاركته مع منتخب بلاده استعدادًا لخوض مباراة في التصفيات الإفريقية.

أولمبياكوس ينتقد فيفا

وأشار النادي اليوناني في الخطاب الذي أرسله إلى “فيفا”، إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحادات الوطنية المنتمية إليه، لم تتمكن من حماية اللاعبين والحفاظ على صحتهم خلال التوقف الدولي في أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لـ”رويترز”.

ولفت أولمبياكوس إلى أن الأطراف المعنية طلبت من “فيفا” تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية اللاعبين خلال العطلات الدولية في الآونة الأخيرة، مضيفًا في خطابه: “وللأسف لم يهتم الفيفا كثيراً بهذه الأمور وما تمثله من قلق”.

واتهم مسؤولو نادي أولمبياكوس أيضًا بعض الدول الإفريقية بعدم حماية لاعبيها خلال تواجدهم مع منتخبات بلادهم والمشاركة في المباريات الدولية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، قد أكد بالأمس أنه وضع خطة حماية تتضمن إجراءات للسلامة والحماية وإنها حققت النتائج المرجوة.

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