أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تهنئة ترامب بالفوز رغم استمرار الفرز

المواطن - ترجمة: عمر رأفت

علّق الاتحاد الأوروبي على إمكانية تهنئة بعض الدول لأحد المرشحين الرئاسيين للانتخابات الأمريكية، وهذا بعد أن هنأ رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أنه لا يجوز التعليق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل اكتمال عملية فرز أصوات الناخبين.

دعوات للصبر والتريث

ودعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، في تصريحات صحفية من بروكسل، الجميع إلى الصبر حتى الانتهاء من عملية فرز الأصوات، وذلك في معرض تعليقه على التغريدة التي هنأ فيها.

وقال : “ننصح الجميع بمتابعة تطورات الأحداث وعملية فرز أصوات الناخبين هناك بعناية، وننتظر إعلان الهيئات المعنية بفرز الأصوات لنتائج الانتخابات”.

الاستناد للبيانات الرسمية

وأضاف: “حتى ذلك الحين يتحمل كل واحد المسؤولية الشخصية عن تعليقاته، سنستند إلى البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، ويجب على الجميع، حسب رأينا، اعتماد نفس السلوك”.

وأشار مامر إلى أن لدى الولايات المتحدة تقاليد ديمقراطية أطول مما لدى بعض الدول الأوروبية، وينبغي الوثوق بسلطاتها فيما يتعلق بتحديد الفائز في السباق الرئاسي.

وأكد قائلًا: “يجب توخي الصبر، لأن الحديث يدور عن دولة هائلة بحجم قارة، حيث أدلى مئات الملايين بأصواتهم”.

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