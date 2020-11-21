أول تعليق من نجم ريال مدريد بعد التعادل ضد فياريال

المواطن - محمد سمعه

علّق اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، برأيه على أداء فريقه ضد فياريال، وذلك بعد تعادل الفريقين اليوم بهدف لكل منهما في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وتحدث فيرنانديز بعد المباراة قائلًا: “خسرنا العديد من اللاعبين، وليس هناك أعذار، وفي الشوط الأول قدمنا أداء إيجابيًّا، لكن الحظ كان محالفًا لـ فياريال فسجلوا هدف التعادل من ركلة جزاء، ولعبنا من أجل الفوز”.

وأضاف مدافع الريال: “لم نحسن التعامل مع الفرص التي جاءت لنا، وقدمنا أداء جيدًا من الناحية الدفاعية”.

وكان التعادل الإيجابي، حسم مباراة فياريال ضد الريال التي أُقيمت اليوم السبت، وذلك ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

أحداث مباراة ريال مدريد وفياريال:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي قوي من لاعبي ريال مدريد، حيث تمكن اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز من إحراز الهدف للريال بالدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني تراجع أداء الريال، مما أعطى الفرصة لفياريال ليحرز هدف التعادل عبر اللاعب جيرارد مورينو بالدقيقة السابعة والسبعين من ركلة جزاء.

الريال يحتل المركز الرابع في الليجا:

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد التعادل 17 نقطة بالمركز الرابع، أما فياريال فأصبح رصيده 19 نقطة بالمركز الثاني في الدوري الإسباني.

يذكر أن مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد ستنطلق اليوم السبت في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة في الدوري الإسباني.

وفي وقت سابق، فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة مدوية حول وجود اهتمام من الدوري السعودي للمحترفين، لضم المدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، بعدما اقترب من مغادرة نادي الريال.

وسينتهي عقد المدافع الإسباني مع الريال في صيف 2021، حيث يبحث اللاعب عن مغادرة الريال وخوض تجربة احترافية جديدة في فريق آخر.

وذكر موقع Fichajes الإسباني المهتم بعرض آخر الأخبار حول صفقات الأندية الإسبانية، أن مدافع الريال تلقى عروضًا مغرية من الدوري السعودي للانضمام لأحد أنديته بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

شارك الخبر