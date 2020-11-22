أول فائدة لـ النصر بعد تعميم اتحاد القدم بشأن إصابات كورونا

المواطن - محمد سمعه

عانى الفريق الكروي الأول بـ النصر مؤخرًا من كثرة إصابات لاعبيه بفيروس كورونا، كان أبرزهم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع البرازيلي مايكون ومواطنه بيتروس واللاعب خالد الغنام إضافة للأرجنتيني جونزالو مارتينيز.

وأوضح اتحاد القدم السعودي في تعميمه للأندية التي تعاني من غياب لاعبيها بسبب الإصابة بفيروس كورونا، أنه من المسموح عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات والمباريات مع الفريق بعد 10 أيام من تاريخ ظهور العينة الإيجابية لـ فيروس كورونا.

وذكر الناقدان الرياضيان أحمد العجلان وعلي العنزي في تغريدة لهما أن الاتحاد السعودي لكرة القدم شدد في خطابه المُرسل على التزام الأندية بشروط عزل اللاعبين ومراقبة حدوث أعراض واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتقيد بالبروتوكولات الصحية الوطنية وبروتوكولات وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم.

النصر سيكون بكامل أوراقه الرابحة ضد الهلال

وقبل إصدار التعميم، كان الدكتور صالح الحارثي رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم تحدث قائلًا: “مايكون لاعب النصر إذا فُحص بعد 10 أيام وظهرت النتيجة سلبية فيحق له المشاركة في المباريات مع فريقه، وفحص كورونا عن طريق الفم معتمد وفقًا لـ أنظمة وزارة الصحة”.

تعاون الأندية غير مُرضي حول إصابات اللاعبين

وتابع رئيس اللجنة الطبية: “تعاون الأطباء ممتاز ولكن تعاون الأندية غير مُرضٍ خلال فترة جائحة كورونا، ولجنة الانضباط مسؤولة عن إصدار العقوبات ضد الأندية التي لا تلتزم بالبروتوكول”.

شارك الخبر