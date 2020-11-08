أول قرار من الجهاز الطبي لـ الشباب بعد إصابة بانيغا

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا نجم الفريق الكروي الأول بـ الشباب لإصابة قوية في مباراة الفتح أمس السبت في الجولة الـ4 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بانيغا طلب التغيير بسبب قوة الإصابة

واتخذ الجهاز الطبي بنادي الشباب قراره بتوقيع الفحص الطبي على النجم الأرجنتيني بانيغا اليوم الأحد في العيادة الطبية بمقر النادي في الرياض، وذلك بعد أن شعر بـ آلام بعد الشد في العضلة الخلفية وشارك بوضع رباط ضغط على قدمه، قبل أن يطلب التغيير من المدرب البرتغالي بيدرو كايشينا وفقًا لـ الزميلة “الرياضية”.

وكانت مباراة الشباب ضد الفتح انتهت بفوز الليث بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الفتح بالهدف الأول عبر اللاعب سفيان بن دبكة من ركلة جزاء بالدقيقة السابعة والثلاثين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الفتح على الليث بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني انتفض الليث ونجح في إحراز الهدف الأول عبر تركي العمار بالدقيقة الـ74، ثم أضاف اللاعب فابيو مارتينيز الهدف الثاني لليث بالدقيقة الثامنة والسبعين.

وبالدقيقة التسعين، تمكن تركي العمار من إحراز الهدف الثالث لليث بالدقيقة التسعين.

الشباب في الوصافة

وأصبح رصيد الشباب بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما رصيد الفتح فتجمد عند 7 نقاط بالمركز الخامس.

وانضم بانيغا لصفوف الليث في صيف 2020 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني بعد التتويج بـ الدوري الأوروبي.

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