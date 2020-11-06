أين يقف ترامب وبايدن في معركة الانتخابات الأمريكية ؟

المواطن - الرياض

أوشكت عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية على الانتهاء فيما تتجه الأنظار إلى ثلاث ولايات أساسية لمعرفة نتائج عمليات فرز الأصوات الانتخابية ومن سينالها في السباق الرئاسي 2020 بين دونالد ترامب وجو بايدن.

ونشرت CNN تقريرًا حول الوضع في الولايات الثلاثة على النحو التالي:

ولاية بنسلفانيا : تم فرز 95% من الأصوات وسيحصل المنتصر على 20 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270 وحتى الآن حصل ترامب: 3,285,445 مليون صوت (49.5%)، فيما حصل بايدن: 3,262,869 مليون صوت (49.2%)

ولاية أريزونا تم فرز 90% من الأصوات، أما المنتصر سينال 11 صوتا بالمجمع الانتخابي بطريق الوصول إلى الرقم 270 وبحسب ما تم فرزه فقد حصل ترامب على 1,485,010 مليون صوت (48.5%) بينما حصل بايدن على 1,532,062 مليون صوت (50.1%).

ولاية جورجيا تم فرز 99% من الأصوات وتمتلك الولاية 16 صوتًا بالمجمع الانتخابي حصل ترامب منها على 2,448,037 مليون صوت (49.4% ) فيما حصل بايدن على 2,446,328 مليون صوت (49.4%).

وحتى الآن حصل بايدن على 264 صوتًا من مجموع أصوات المجمع الانتخابي فيما حصل ترامب على 214 صوتًا.

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