إبراهيموفيتش لـ نجوم ميلان: لا تقلقوا سأعتني بكم !

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي، رسالة غريبة إلى زملائه، وذلك بعد الفوز اليوم الأحد على فريق أودينيزي بثنائية لهدف في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

وتحدث إبراهيموفيتش عقب المباراة قائلًا: “المباراة كانت صعبة للغاية، ولكننا كنا متماسكين، والفريق يعمل بصورة ممتازة”.

وعد إبراهيموفيتش لنجوم ميلان الشباب

وتابع المهاجم السويدي المخضرم: “سأعتني بلاعبي الروسونيري الشباب، هم يجعلونني أصغر عمرًا وأكثر إصرارًا على الفوز، ومن المهم الاستمرار والتفكير بصورة إيجابية “.

يذكر أن الروسونيري لايزال متصدرًا لجدول الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة بعد الفوز على أودينيزي.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإيطالي

وبعد فوز ميلان على أودينيزي، تُقام حاليًا مباراة لاتسيو وتورينو حيث انتهى الشوط الأول بتقدم تورينو بهدفين لهدف، بينما انتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس وسيبزيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسيواجه روما، فريق فيورنتينا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يواجه نابولي فريق ساسولو، وسيلعب سامبدوريا مع نادي جنوى.

وفي وقت سابق، أبدى النجم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم الفريق الكروي الأول بـ ميلان الإيطالي، غضبه الشديد وذلك أثناء مشاركته في مباراة نابولي يوم 12 يوليو الماضي في الدوري الإيطالي.

وكان إبراهيموفيتش شارك لمدة 60 دقيقة في مباراة نابولي ضد ميلان التي أُقيمت على ملعب “سان باولو” معقل فريق نابولي جنوب إيطاليا.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية قالت إن إبراهيموفيتش أبدى غضبه من قرار إخراجه من مباراة الروسونيري ونابولي، بسبب شعوره بأنه كان يريد تقديم المزيد للروسونيري.

وأشار ستيفانو بيولي مدرب ميلان إلى أن إبراهيموفيتش لم يكن غاضبًا بسبب التبديل، ولكنه كان غاضبًا بسبب عدم تحقيق الفوز ضد نابولي.

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