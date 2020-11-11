إحصائية الهلال بعد 4 جولات تُقربه من اللقب

المواطن - مروة نبيل

يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

الهلال يتصدر

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة.

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يوم 23 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

الزعيم في دوري المحترفين

ونجح الزعيم في التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات منذ انطلاقه موسم 2008/ 2009، وكشف “دوري بلس” عن نقاط الهلال بعد 4 جولات في الموسم التي توج فيها بالبطولة، وجاءت مقاربة لأرقامه هذا الموسم.

وتوج الأزرق بلقب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2009/ 2010، بعدما حصد 10 نقاط خلال أول 4 جولات، وأحرز 11 هدفًا، وسجل نفس عدد الأهداف الموسم التالي، إلا أنه حقق العلامة الكاملة بـ12 نقطة.

وحصد الزعيم 9 نقاط في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017، وسجل 7 أهداف خلال أول 4 جولات، فيما جمع 10 نقاط في الموسم التالي، وأحرز 8 أهداف، ويملك 10 نقاط هذا الموسم، مسجلًا 13 هدفًا.

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