إسبانيا ضد ألمانيا.. راموس يُعادل إنجاز الدعيع

المواطن - مروة نبيل

شارك سيرجيو راموس في التشكيلة الأساسية لمنتخب إسبانيا ضد ألمانيا، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، ليُحقق رقمًا مميزًا من حيث عدد المباريات الدولية.

راموس يُعادل رقم الدعيع:

ووصل راموس إلى 178 مواجهة دولية بعد مشاركته كأساسي في مباراة إسبانيا ضد ألمانيا اليوم، ليُعادل رقم أسطورة حراسة المرمى السعودية، محمد الدعيع، ونجم كرة القدم الكويتي بدر المطوع.

ويتقاسم راموس مع الدعيع والمطوع المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية، وبفارق مواجهة واحدة عن نجم الكرة العمانية، أحمد مبارك “كانو”.

واقترب قائد منتخب إسبانيا الأول، راموس من صدارة قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم، حيث يفصله 6 مواجهات فقط عن رقم نجم الكرة المصرية المعتزل أحمد حسن صاحب الـ184 مباراة.

إسبانيا ضد ألمانيا:

وتلعب إسبانيا ضد ألمانيا الآن ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ويطمح منتخب اللاروخا في تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

وتُشير نتيجة مباراة إسبانيا ضد ألمانيا إلى تقدم اللاروخا بثلاثية دون رد خلال أحداث الشوط الأول، حيث تقدم ألفارو موراتا في الدقيقة 17، قبل أن يسجل توريس ورودريغز هيرنانديز كاسكانتي في الدقيقتين 33 و38.

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