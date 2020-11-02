إشادة بأداء جاريث بيل بعد مباراة توتنهام وبرايتون

المواطن - محمد سمعه

نال اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير إشادة واسعة، بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه في شباك برايتون وذلك ضمن مباراة الفريقين في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان بيل أحرز هدف الفوز للسبيرز بالدقيقة الثالثة والسبعين من ضربة رأسية، وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب ريجيلون المعار من ريال مدريد الإسباني إلى الفريق اللندني.

وقال اللاعب البلجيكي توبي ألدرفيريلد بعد المباراة عبر حسابه في “تويتر” إن بيل قدم أداءً مبهرًا في المباراة، كما ساهم بصورة كبيرة في حصول السبيرز على النقاط الثلاث.

رسالة حساب توتنهام لـ جاريث بيل بعد تألقه

أما حساب نادي توتنهام نفسه عبر “تويتر” وجه رسالة لـ جاريث بيل قائلًا: ” هذا الهدف الذي انتظرته منذ 7 سنوات يا بيل، أهلًا بعودتك مرة أخرى”.

وكانت المباراة بين الفريقين بدأت بشكل قوي، حيث تمكن السبيرز من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشر، ثم تعادل طارق لامبتي لفريق برايتون بالدقيقة الـ56.

السبيرز في الوصافة

ونجح بيل بعد ذلك في إضافة الهدف الثاني للسبيرز بالدقيقة الـ73، ليحقق النادي اللندني 3 نقاط مهمة، حيث أصبح رصيده 14 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن نادي ليفربول المتصدر.

وكان بيل عاد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعام الحالي 2020.

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