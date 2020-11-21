إشارتان قام بهما مبابي قد تُبقيه في باريس سان جيرمان

المواطن - محمد سمعه

ألمح اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بـ إشارتين لاقترابه من البقاء في صفوف النادي الباريسي، وذلك بعد أن شارك في لقاء موناكو بالجولة الـ11 من الدوري الفرنسي.

وكان مبابي سجل هدفًا للفريق الباريسي في مباراة موناكو ولكن تم إلغاؤه بسبب التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

دليلان يقربان مبابي من البقاء في باريس سان جيرمان

وقبل إلغاء الهدف، ظهر مبابي وهو يشير إلى قميص نادي العاصمة الفرنسية ثم قام بتقبيل شعار النادي كدليل واضح على اتجاهه بالبقاء في صفوف النادي الفرنسي.

وكانت بعض التقارير الإعلامية، تحدثت عن أن مبابي سيكون قريبًا من مغادرة النادي الباريسي بعد نهاية الموسم الحالي 2020/2021.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، من المفترض انتهاؤه في عام 2022، حيث أكد البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي بالنادي على أن مبابي سيجدد عقد طويل الأمد مع نادي العاصمة الفرنسية.

وقدم مبابي مباراة ممتازة ضد نادي موناكو، رغم أن الفريق الباريسي خسر بثلاثية لهدفين.

وحرمت تقنية الفيديو اللاعب مبابي من أن يُسجل هاتريك باسمه في مباراة موناكو بعد أن أحرز هدفين في الدقيقتين الـ26 والـ37.

ونجح فريق موناكو في عمل ريمونتادا نارية، وسجل 3 أهداف في شباك الفريق الباريسي عبر كل من كيفن فولاند هدفين، وسجل الهدف الثالث اللاعب الإسباني سيسك فابريجاس بالدقيقة الـ85 من ركلة جزاء.

رغم الخسارة باريس في الصدارة

ورغم الخسارة، لكن باريس سان جيرمان لا يزال في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد موناكو بالمركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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