إصابات كورونا في سلطنة عمان ترتفع لـ122579 إصابة

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 122579 إصابة والوفيات 1391 بنسبة 13ر1% والمتعافين 113856 لتصل نسبة الشفاء إلى 9ر92%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 25 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 250 والمنومين في العناية المركزة 121.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

شارك الخبر