إصابة بيتي مارتينيز تُربك النصر

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن الأزمات لا زالت متلاحقة في نادي النصر، وذلك بعد إصابة الأرجنتيني بيتي مارتينيز قبل مواجهة أبها يوم الخميس المقبل في الجولة الـ6 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان مارتينيز تعرض لإصابة قوية في القفص الصدري، أثناء مباراة الهلال أول أمس السبت في نهائي كأس الملك وذلك بعد تدخل قوي عليه من الكولومبي جوستافو كويلار لاعب نادي الهلال.

فحص طبي يحسم مصير بيتي مارتينيز قبل مواجهة أبها

ومن المنتظر خضوع مارتينيز لفحص طبي اليوم الاثنين وفقًا لـ الزميلة “الرياضية” على موضع إصابته لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة أبها.

ويخشى المدرب البرتغالي روي فيتوريا غياب بيتي مارتينيز الذي قدم مستويات جيدة مع نادي النصر بالفترة الأخيرة، خاصة أنه عنصر مهم في التشكيلة النصراوية.

يذكر أن بيتي مارتينيز كان انضم إلى نادي النصر في صيف عام 2020 قادمًا من نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.

النصر يخسر من الهلال مرتين في 5 أيام

وكان العالمي خسر من نادي الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك، ليخسر النصر من الهلال مرتين خلال 5 أيام.

وستُقام مباراة أبها ضد نادي النصر يوم الخميس المقبل 3 ديسمبر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بـ المحالة.

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