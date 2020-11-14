إصابة سالم الدوسري قد تحرمه من مواجهة النصر

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب سالم الدوسري قائد منتخب السعودية في مباراة جامايكا للإصابة؛ مما دفعه لمغادرة المباراة في الدقيقة الـ77.

نوعية إصابة سالم الدوسري:

ويخشى الدوسري من أن إصابته في اليد اليمنى قد تؤثر عليه وتحرمه من المشاركة في مباراة النصر في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري.

وكان الدوسري بدأ هجمة الهدف الثالث لـ منتخب السعودية، فمررها لـ عبدالله الحمدان ثم مررها الأخير إلى فراس البريكان ليسقط سالم على الأرض متأثرًا بالإصابة بعد إحراز الهدف الثالث.

هتان باهبري بديلًا للدوسري:

وقرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الدفع باللاعب هتان باهبري وإخراج سالم الدوسري من المباراة.

وأنهى الأخضر، الشوط الأول من مباراته الودية ضد جامايكا بالتقدم بثنائية نظيفة، في المباراة المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.

ونجح الأخضر في افتتاح التسجيل عبر القائد سالم الدوسري بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول بعد متابعة جيدة لركلة الجزاء المهدرة.

وواصل الأخضر ضغطه، حتى تمكن اللاعب صالح الشهري من إضافة الهدف الثاني للأخضر بالدقيقة الـ43 بعد تمريرة جيدة من اللاعب أيمن يحيى.

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