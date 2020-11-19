إصابة كهربا بـ فيروس كورونا والأهلي المصري في ورطة

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب المصري محمود عبد المنعم “كهربا” جناح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل 7 أيام من مباراة الأهلي ضد الزمالك المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب لاعب الأهلي عبر حسابه في “الفيسبوك” قبل قليل: ” الحمد لله على كل شيء، أُصبت بـ كورونا، دعواتكم”.

وعلق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي على إصابة اللاعب بالفيروس قائلًا في تصريحات صحفية: “جميع عينات لاعبي الأهلي جاءت سلبية، باستثناء كهربا وطالبنا جميع اللاعبين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية”.

وقبل مباراة الأهلي ضد الزمالك، كان حازم إمام ظهير الزمالك أُصيب بفيروس كورونا.

مصير كهربا المتوقع بالمشاركة ضد الزمالك

ومن المتوقع ألا يشارك لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم في لقاء الزمالك يوم الجمعة المقبلة، حيث سيدخل حاليًا بفترة الحجر الصحي.

الأهلي يعاني من الإصابات

وكان الأهلي عانى من إصابة اللاعب محمد هاني ظهير أيمن الفريق في مباراة منتخب مصر ضد توجو يوم السبت الماضي، ومن إصابة اللاعب المالي أليو ديانج، الذي كان يشارك مع منتخب بلاده قبل يومين في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وسبق لـ كهربا أن لعب في صفوف نادي الاتحاد في الدوري السعودي، على سبيل الإعارة من الزمالك المصري وقدم موسمين مع العميد على أعلى مستوى.

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