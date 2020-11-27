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إصابة واحدة بحادث انقلاب في عقبة ضلع والحركة المرورية تتعطل
الجهات الأمنية والهلال الأحمر باشروا الموقع

إصابة واحدة بحادث انقلاب في عقبة ضلع والحركة المرورية تتعطل

2020/11/27
الساعة 8:02 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, المواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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إصابة واحدة بحادث انقلاب في عقبة ضلع والحركة المرورية تتعطل
المواطن- فهد القحطاني- أبها

باشر الهلال الأحمر والدفاع المدني والمرور، مساء اليوم الجمعة، حادث انقلاب لمركبة صغيرة على أحد المنعطفات الخطيرة بطريق عقبة ضلع نزولًا؛ مما أدى إلى إصابة قائدها بإصابات متوسطة، وتم إسعاف المصاب ونقله إلى المستشفى.

عقبة ضلع

 

وتعود الأسباب إلى انزلاق عجلات المركبة في المنعطف نتيجة الأمطار؛ مما أدى إلى اختلال توازنها وانقلابها بجانب الطريق غير المزدوج.

وتسبب هذا الحادث في حدوث شلل للحركة المرورية مكث قرابة الساعة ليتم فك التزاحم من قبل المرور وعودة الحركة الطبيعية لسير المركبات على الطريق.

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