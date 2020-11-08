إصدار مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية.. هذه أهدافه

المواطن - الرياض

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أصدرت اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الثالث من عام 2020م؛ وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدمي الخدمات بعملائهم.

وكشف المؤشر الذي تصدره الهيئة للمرة الثانية منذ توليها المهام التنظيمية والرقابية لقطاع البريد في منتصف العام الماضي 2019 عن انخفاض عدد الشكاوى التي صعدها المستفيدون للهيئة بعد عدم حلّها من قبل مقدم الخدمة إلى (17.734) شكوى، بنسبة انخفاض 75% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري؛ مشيرةً إلى انعكاس إصدار ونشر مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية على جودة الخدمات وتحسن أداء مقدمي الخدمات، وانخفاض عدد الشكاوى.

وأوضحت الهيئة بأن غالبية الشكاوى المصعدة إليها خلال الربع الثالث جاءت بسبب التأخير في تسليم الشحنات عن التاريخ المتفق عليه، إلى جانب فقدان المادة البريدية، مضيفةً بأن مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة يُعد أحد أحدث الممارسات المطبقة عالميًا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات بعد جمع عدد الشكاوى، وقسمتها على أعداد الشحنات لكل مقدم خدمة؛ لينتج عن تلك العملية الحسابية مجموع شكاوى كل مقدم خدمة لكل 100 ألف شحنة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من موقع الهيئة الإلكتروني.

وأسفرت نتائج المؤشر عن تصدر شـــركة (فيدكس) لقائمة الشـــركات الأكثر شكاوى في فئة الشحنات الدولية التي استحوذت على 77% من إجمالي الشكاوى، بواقع (341) شكوى، تلتها شركة (أرامكس) بواقع (296) شكوى، وبعدها شركة (ناقل اكسبرس) بواقع (191) شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (الإسناد السريع) كأفضل الشركات في فئة الشحنات الدولية.

أما على صعيد فئة الشحنات المحلية؛ فقد كشف المؤشر عن تصدر مؤسسة البريد السعودي لقائمة الشركات الأكثر شكاوى بواقع (65) شكوى، تلتها شركة (أرامكس) بواقع (56) شكوى، وبعدها شركة (زاجل) بواقع (53) شكوى؛ وذلك لكل 100 ألف شحنة، فيما جاءت شركة (فيدكس) كأفضل الشركات في فئة الشحنات المحلية.

وحددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أهداف نشر مؤشر تصنيف مقدمي الخدمات البريدية اللوجستية من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة وكذلك أوضحت كيفية احتسابه على النحو التالي:

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