إطلاق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية من جميع المناطق

المواطن - واس

أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، “بوابة العمالة الزراعية” الإلكترونية، بهدف استقبال طلبات العمالة الزراعية في جميع الأنشطة دون الحاجة لمراجعة الفروع والمكاتب، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن البوابة الإلكترونية تتميز بالتفاعل الذكي مع المستفيدين، وسهولة في الاستخدام مع سرعة التسجيل، والقدرة على متابعة الطلب إلكترونياً، مع توفير الوقت والجهد للمراجعين، بالإضافة إلى مرونة التصفح من خلال الأجهزة الذكية، وبها خاصية الربط المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.

ودعت الوزارة، المزارعين الأفراد والمستثمرين إلى الاستفادة من خدمات البوابة عبر الدخول إلى الرابط: هنا واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.

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