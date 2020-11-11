إعدام مغتصب امرأة أمام زوجها في مصر

المواطن - متابعة

قضت محكمة مصرية بالقتل تعزيرًا بحق مواطن مصري اغتصب سيدة أمام زوجها في محافظة الإسماعيلية.

وأصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه في العقوبة، وتم تحديد جلسة 14/ 12/ 2020م للنطق بالحكم مع استمرار حبس باقي المتهمين لتلك الجلسة.

ويتم عرض الحكم بالإعدام على مفتي مصر، وهو إجراء إداري لا يؤثر كثيرًا في تنفيذ الأحكام.

وكانت المحكمة عقدت أمس للنظر في القضية وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.

وشهدت محافظة الإسماعيلية جريمة بشعة داخل مقابر الإسماعيلية، جرى فيها اغتصاب امرأة أمام زوجها دون رحمة أو شفقة على يد مسجل خطر بمساعدة 3 من أعوانه تحت تهديد الأسلحة البيضاء.

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