إعطاء الحامل حقنة من الماء المعقم يخفف من الألم أثناء الولادة

المواطن: ترجمة : عمر رأفت

أثبتت دراسة أن إعطاء المرأة الحامل حقنة من الماء المعقم في أسفل ظهرها يخفف الألم أثناء الولادة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، يتم حقن مقدار صغير من الماء المعقم تحت الجلد مباشرة، عند أربع نقاط حول أسفل العمود الفقري، عندما يكون هناك ألم شديد في الظهر.

تأثير الحقنة:

وقالت الدراسة: إن حقنة الماء المعقم تقطع انتقال إشارات الألم من العمود الفقري إلى الدماغ، وتمنع ألم الظهر الحاد، الذي يصيب حوالي ثلث النساء أثناء المخاض، والناتج عن شد رأس الطفل للأنسجة والأعصاب في الحوض أثناء تحركه عبر قناة الولادة.

وتنتقل إشارات الألم هذه إلى الدماغ عبر الأعصاب التي تعمل بالقرب من سطح الجلد بالقرب من الطرف السفلي من الظهر، مما يسبب ألمًا شديدًا هناك.

وبالنسبة لبعض النساء، يكون الألم سيئًا للغاية لدرجة أنهن يخترن مسكنًا قويًّا للألم، حيث يتم إدخال أنبوب رفيع في العمود الفقري ويتم تغذية المخدر الموضعي تدريجيًّا من خلاله.

ويمكن أن تكون حقن الماء المعقمة، بديلًا فعالًا وأكثر أمانًا وأرخص تكلفة، وتم استخدام هذه التقنية في دول أخرى مثل السويد وكندا وأستراليا منذ عقود.

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