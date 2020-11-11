إغلاق عقبة حزنة بمنطقة الباحة احترازيًّا

المواطن - الباحة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في منطقة الباحة، عن إغلاق عقبة حزنة احترازيًّا بعد أن شهدت هطول أمطار غزيرة.

ويأتي ذلك حفاظًا على سلامة مرتادي الطريق، وحيث ستتم إعادة فتحها حال التأكد من عدم وجود معوقات وضمان سلامة مستخدمي الطريق.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تسبق برياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية تتحول شمالية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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