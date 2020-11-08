إغلاق 3 محلات تجارية مخالفة في المجاردة

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

أغلقت بلدية محافظة المجاردة، ممثلة في قسم رقابة الأسواق، خلال الأسبوع الماضي، 3 محلات تجارية مخالفة، وذلك ضمن حملة معالجة التشوه البصري.

وأوضح رئيس البلدية، عايض المحجاني، أنه تم توجيه مراقبي قسم رقابة الأسواق بمواصلة الجولات الرقابية ومعالجة التشوهات البصرية التي يقوم بها بعض المحلات التجارية والمهنية، وأسفرت الجولات الرقابية المكثفة عن إغلاق 3 محلات ومصادرة 30 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أنه تم إلزامهم بعدم العرض خارج حدود المحلات وتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية، كما تم إلزامهم بتوفير خدمة مدى، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين، وسيتم استمرار الجولات الرقابية على مدار الساعة.

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