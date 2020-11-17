إنجازات غير مسبوقة في عهد الملك سلمان

المواطن- محمد داوود - جدة

هنأ أمين عام اتحاد المستشفيات العربية ورئيس الجمعية السعودية للوبائيات، البروفيسور توفيق خوجة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، والتي تأتي تتويجًا مع رئاسة السعودية لقمة العشرين.

إعادة هيكلة الاقتصاد:

وقال في تصريحات لـ”المواطن“: إن المملكة نجحت خلال 6 سنوات فقط، في تحقيق أفضل النتائج التي دفعت المجتمع الدولي لتقدير السعودية احترامًا وتقديرًا للمجهودات المبذولة التي حركت عجلة التنمية إلى الأمام، بواسطة الطرق الفعّالة التي اعتمدت تطورات ومبادرات مهمة ساعدت في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.

دولة العز والعدل:

وتابع خوجة: نجدد البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مرور ستة أعوام على توليه مقاليد الحكم تحقق خلالها إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات وأوفى بعهده لبناء دولة المستقبل دولة العز والعدل والحزم، راجيًا من الله العلى القدير أن يمد في عمره أعوامًا مديدة وأن يوفقه لخدمة ديننا الحنيف ووطنا الغالي.

نجاحات وإنجازات شاملة:

واختتم: من خلال قراءة سريعة من العهد الميمون، يتضح لنا مدى ما حققته المملكة من نجاحات وإنجازات على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في وقت تمر به كثير من دول العالم من عدم الثبات السياسي والاقتصادي، لتشهد لنا كل المحافل بما نتمتع به من أمن وأمان ورخاء، وأصبحت دولتنا بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين مستمرة في عملية البناء والتطوير لتصبح أكثر تأثيرًا على مجريات الأمور حول العالم.

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