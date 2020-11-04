إنجاز مميز لـ كاسيميرو بعد مباراة ريال مدريد والإنتر

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب البرازيلي كاسيميرو نجم الريال، في تحقيق رقم مميز له، وذلك بعد أن شارك في مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي التي أُقيمت أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

رئيس الريال يُكرم كاسيميرو:

وحرص فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني على تكريم كاسيميرو بعد مباراة إنتر ميلان بمنحه قميصًا كُتب عليه 250، وهي عدد المباريات التي خاضها اللاعب البرازيلي مع الفريق الملكي في كافة البطولات.

ويُعد كاسيميرو واحدًا من أبرز العناصر الأساسية بالفريق الكروي الأول في الريال حيث يلعب في منطقة خط الوسط الدفاعي بجانب الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

وأُقيمت مباراة ريال مدريد ضد الإنتر على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، ونجح المرينغي في تحقيق فوز هام بنتيجة 3/ 2.

رقم استثنائي لـ راموس في مباراة ريال مدريد والإنتر:

وفي سياق آخر، حقق مدافع المرينغي، سيرجيو راموس رقمًا استثنائيًّا خلال مباراة ريال مدريد ضد الإنتر بالأمس، بعدما أحرز في شباك الفريق الإيطالي؛ ليصل إلى الهدف رقم 100 في مسيرته.

وبعد مباراة ريال مدريد ضد الإنتر، رفع راموس رصيده إلى 100 هدف بقميص الفريق الأول لكرة القدم بالمرينغي في جميع المسابقات المحلية والقارية، ليواصل كتابة التاريخ مع الملكي ويحقق هذا الرقم الاستثنائي للاعب في خط الدفاع.

وأعرب راموس صاحب الـ34 عامًا، عن سعادته بالوصول إلى هذا الرقم المذهل، وقال: “تأتي الأرقام القياسية الفردية في المرتبة الثانية لكن يستهدف المرء ذلك طالما تساعد الفرق على الفوز وأتطلع إلى المزيد”.

وواصل قائد المرينغي المتوج معه بـ22 لقبًا محليًّا وقاريًّا، حديثه قائلًا: “كانت مباراة صعبة لكن كان بوسعنا تحقيق نتيجة إيجابية في النهاية وانتزاع النقاط الثلاث المهمة جدًّا”.

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