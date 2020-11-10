ابن جلوي: استضافة الألعاب الآسيوية 2030 فخر وطني

المواطن - مروة نبيل

شدد مدير عام ملف الرياض 2030، الأمير فهد بن جلوي على جاهزية السعودية لاستضافة منافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030، وذلك في ختام اجتماعات لجنة التقييم.

دورة الألعاب الآسيوية 2030

وتواجدت لجنة التقييم ملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 التابعة للمجلس الأولمبي الآسيوي في السعودية خلال الأيام الماضية، وقاموا بزيارة مناطق عديدة، بجانب مرافق التدريب ذات المستوى العالمي، وأبرز المعالم السياحية وغيرها.

وذكر حساب الرياض 2030 الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ختام اجتماعات لجنة التقييم الآسيوية اليوم.. على مدار 3 أيام تحدثنا معهم عن خططنا في الرياض 2030 لإلهام القارة بتجربة استثنائية في دورة الألعاب الآسيوية”.

الرياضة أحد أعمدة التطور في رؤية المملكة 2030

وعُقد، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحافي الدولي الخاص بزيارة وفد لجنة التقييم لملف الرياض 2030 بمشاركة رئيس الملف، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والأمير فهد بن جلوي مدير عام الملف، ورئيس لجنة التقييم أندري كريكوف.

وقال الأمير فهد بن جلوي: “الاستضافة فخر وطني، حيث تعتبر الرياضة أحد أعمدة التطور والتحول في رؤية المملكة 2030، ومتأكدين أن الجيل القادم سيستفيد من إرث هذه الدورة بشكل مميز سواء قبل أو بعد نهاية الدورة”.

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