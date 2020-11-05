ابن زنان لاتحاد القدم: ماذا تنتظر لتصحيح عمل الحكام؟!

المواطن - مروة نبيل

وجه المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، عدداً من التساؤلات إلى مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم؛ بسبب لجنة الحكام الرئيسية.

ابن زنان يطرح تساؤلات بشأن التحكيم

وقال عبدالله بن زنان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اتحاد القدم ماذا ينتظر لتصحيح عمل لجنة التحكيم؟.. ألم يكتشفوا خطأ السنين المستمر؟”.

وتابع: “ألم يتيقنوا بأن التصحيح مهم لمنافسات كرة القدم السعودية وسمعتها؟، هل يظنون بتسطيحهم لهذا الموضوع المهم أنهم في الطريق الصحيح؟، هل من يطبل لهم بسذاجة وتعصب سينفعونهم؟.. أسئلة لن تنتهي فهذه رياضة وطن”.

وسبق أن طالب عبدالله بن زنان مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم بتوضيح ما حدث وما أتخذ مع الحكم بعد مباراة النصر والشباب الأخيرة، والتي شهدت ارتكاب العديد من الأخطاء التحكيمية.

السويكت يُطالب بحكام أجانب

وكان رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت قد أعرب عن استيائه من حكم مباراة فريقه ضد الشباب والتي انتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف، مؤكدًا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، أنه سيطلب حكامًا أجانب لمباريات العالمي المقبلة.

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