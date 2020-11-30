ابن زنان: لو أخد كل نادٍ حقه لتغيرت خارطة البطولات

المواطن - مروة نبيل

علق المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عبدالله بن زنان، على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات خلال الفترة الأخيرة.

ابن زنان يُعلق على الأخطاء التحكيمية:

وقال عبدالله بن زنان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة.. عبارة تقال للمتضرر ولا تقال للمستفيد، بعد تقنية الفار أمست العبارة: الأخطاء التحكيمية جزء مظلم من اللعبة”.

وتابع المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر تغريدته قائلًا: “المطبلون والمتاجرون يرفضون أن يطلب كل نادٍ حقه لأنهم مستفيدون، ولو أخذ كل نادٍ حقه لتغيرت خارطة البطولات وتضرروا..!”.

تراجع نتائج النصر:

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي ضد نظيره الهلال على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض بهدفين مقابل هدف، ليحصد الزعيم لقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة التاسعة في تاريخه.

على الجانب الآخر، يُعاني نادي النصر من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث خسر 4 مباريات، وكان آخرها ضد الهلال أيضًا في الجولة الخامسة، ليتجمد رصيده عند 3 نقاط فقط.

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