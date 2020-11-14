ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد

يعتبر ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد من الأمراض التي يمكن أن تصيب الأطفال بنسبة عالية مقارنة بالبالغين وهو عبارة عن انقسام الخلايا السرطانية بدون رقابة مما يؤدي للإصابة باللوكيميا.

ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد

مرض سرطان الدم أو ما يعرف بابيضاض الدم الليمفاوي يعد أحد الأمراض السرطانية الغير معلومة الأسباب حتى الآن ولكنها قد تتضمن بعض ألعراض الهامة التي قد تظهر على المريض وتساعد في التشخيص الصحيح للحالة.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أعراض ابيضاض الدم الليمفاوي الحاد والكثير من الأمور الهامة التي يجب أن تعرفها عن هذا المرض وذلك في السطور التالية.

أعراض ابيضاض الدم الليمفاوي

هناك بعض العراض التي يمكن ان تظهر على المريض بابيضاض الدم الليمفاوي والتي تكون في الغالب ناتجة عن فشل النخاع العظمي ومن أهمها ما يلي:

الشعور بتعب متكروالذي يكون ناتج عن الإصابة بفقر الدم وانخفاض معدل الهيموجلوبين.

وجود شحوب على بشرة المريض.

يمكن ان تظهر علامات نزيف وتكون ناتجة عن قلة الصفائح الدموية.

الإصابة بالعدوى نتيجة انخفاض خلايا الدم البيضاء بجسم المريض.

ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الأعراض التي يمكن أن تظهر على المريض والتي تكون ناتجة عن انتشار المرض بداخل الأعضاء الأخرى في الجسم مثل العقد الليمفاوية أو الكبد أو الطحال وغيرها.

أسباب الإصابة بسرطان الدم الليمفاوي

في الحقيقة أنه لن يتم اكتشاف أسباب واضحة للإصابة بمرض سرطان الدم الليمفاوي حتى يومنا هذا ولكن عند ظهور أعراض سرطان الدم الليمفاوي على المريض يمكن التعرف على أن الشخص المصاب ضمن الفئة المعرضة لمرض أخطر من ذلك أم لا مما يساعد في وصف العلاج الذي يناسب حالة المريض.

طريقة تشخيص ابيضاض الدم الليمفاوي

يمكن القيام بتشخيص ابيضاض الدم الليمفاوي عن طريق القيام ببعض الفحوصات الطبية والتي تشتمل على الآتي:

اختبارات التصوير

من أهم اختبارات التصوير الفحص بالأشعة السينية والتصوير المقطعي المحوسب (CT) أو الفحص بالموجات فوق الصوتية فقد تساهم في تحديد مدى انتشار السرطان إلى المخ أوالحبل الشوكي أو أي جزء من الجسم بشكل عام.

فحوصات الدم

يمكن أن تبين فحوصات الدم للشخص المصاب عدد كبير وهائل من خلايا الدم البيضاءإضافة إلى عددقليل من خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية للمريض قد يبين لنا أيضًا وجود عدد هائل من الخلاياالتي تكون غير ناضجة ولكنها متواجدة في نخاع العظم.

إضافة إلى ذلك يقومون بالبحث عن وجود تغيرات معينة بالخلايا السرطانية للتعرف ما إذا كانت خلايا ابيضاض الدم بدأت في الخلايا الليمفاوية B أو الخلايا الليمفاويةT حتى يكون الطبيب قادر على إعطاء العلاج الذي يناسب حالة المريض بشكل دقيق.

اختبار السائل الشوكي

يمكن اللجوء إلى البذل الشوكي أو اختبار السائل الشوكي وهو عبارة عن أخذ عينة من السائل الشوكي الذي يتواجد حول المخ والحبل الشوكي ويتم اختبارهاللتعرف علىمدى انتشار الخلايا السرطانيةفي السائل الشوكي.

فحص نخاع العظم

يتم استخدام إبرة لأخذ عينة من نخاع العظم من عظم الفخذ أو عظم الصدر ويحدث هذا عند أثناء رشف نخاع العظام ويتم إرسال العينة إلى المعمل للكشف عن خلايا ابيضاض الدم ثم يتم التصنيف بواسطة الأطباء بداخل المختبر لخلايا الدم إلى أنواع محددة وفقًا لحجمها وشكلها و الخصائص الجينية أو الجزيئية المتعلقة بها.

ما هو ابيضاض الدم الليمفاوي عند كبار السن

يعتبر كبار السن بشكل عام من يتعدى عمرهم الستون عامًا يمكن أن يظهر لديهم مضاعفات ناتجة عن مرض ابيضاض الدم الليمفاوي ويكون تشخيص المرض لديهم أسوء كثيرًا مقارنة بمن هم عمرهم أقل.

الطب البديل ودوره في علاج سرطان الدم الليمفاوي

في الحقية أن العلاج عن طريق الطب البديل لن يثبت فاعليته بشكل علمي دقيق حتى الآن إلا أن هناك هناك حلول تخفف من أعراض المرض وهي كالتالي:

الحرص على ممارسة تمارين الاسترخاء.

ممارسة التأمل.

جلسات التدليك.

تخفيف الأعراض من خلال العطور.

التقليل من الأعراض عبر الوخز بالأبر.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب عليك الرجوع إلى الطبيب قبل أن تقوم بأي إجراء طبي بديل خصوصًا إن كنت تأخذ علاجات كميائية حتى لا يؤثر ذلك على حالتك الصحية بشكل عام.

طريقة علاج ابيضاض الدم الليمفاوي

يمكن أن يكون علاج ابيضاض الدم الليمفاوي لدى المصاب على مراحل متعددة سنوضحها تفصيلاً في الآتي:

العلاج التحريضي

وهي عبارة عن مرحلة أولى في العلاج الغرض الرئيسي منها القضاء على معظم خلايا ابيضاض الدم الموجودة في الدم ونخاع العظم ومحاولة إنتاج خلايا دم بشكل طبيعي.

العلاج التوحيدي

الهدف الرئيسي من هذه المرحلة في العلاج تدمير أي خلايا ابيضاض دم قد تبقت في الجسم من المرحلة السابقة والتي توجد غالبًا في المخ أو في الحبل الشوكي.

علاج المداومة

وهي عبارة عن منع خلايا الدم من أن تنمو ثانية وقد تصل الفترة العلاجية في هذه المرحلة إلى سنوات ولكن بجرعة علاج قليلة نسبيًا.

العلاج الوقائي للحبل الشوكي.

عند كل مرحلة من مراحل علاج هذا المرض، قد ياخذ المصابون بابيضاض الدم الليمفاوي علاج إضافي ليساعد على قتل خلايا ابيضاض الدم التي تتواجد في الجهاز العصبي المركزي وعن طريق هذا العلاج يتم حقن أدوية العلاج الكيميائي بشكل مباشر في السائل لكي يغطي الحبل الشوكي.

العلاجات المتقدمة لسرطان الدم الليمفاوي

يمكن أن تصل مراحل العلاج لهذا المرض لسنوات قد تصل إلى ثلاثة سنوات أو أكثر ويمكن ان يتضمن العلاج خلالها ما يلي:

العلاج الكيميائي.

العلاج الاستهدافي.

العلاج الأشعاعي.

العلاج عن طريق زرع نخاع العظم.

التجارب السريرية لاختبار علاج السرطان.

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