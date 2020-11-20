اتحاد القدم بصدد رفع قضية على إعلامي بعد اتهامه لـ لجنة الحكام

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن أن اتحاد القدم السعودي، برئاسة ياسر المسحل، بصدد رفع قضية على إعلامي وجه اتهامًا خطيرًا لـ لجنة الحكام برئاسة الإسباني فيرناندو تريساكو.

سبب اتجاه اتحاد القدم لرفع القضية:

وذكر الإعلامي الرياضي والناقد أحمد العجلان، قبل قليل، عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “مصادر الجزيرة أكدت لها أن الاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد رفع قضية على إعلامي اتهم لجنة الحكام بتوجيه تعليمات للحكام بخصوص فريق معين بعدم ارتكاب أخطاء عليه من دون بقية الفرق”.

أبرز القرارات التي خرجت من مؤتمر لجنة الحكام الصحفي:

وكانت لجنة الحكام أصدرت أمس الخميس، عدة قرارات مهمة بعد مؤتمر لجنة الحكام الذي أُقيم في الرياض بحضور فيرناندو تريساكو والسويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم.

وقال تريساكو خلال المؤتمر الصحفي للجنة: إنه سيتم إنشاء مركز موحد لتقنية الفيديو حيث سيكون مقره في الرياض.

وأضاف تريساكو أن تقنية الفيديو ستكون موجودة في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى على أقل تقدير في مباريات الدور الثاني. وأشار تريساكو إلى وجود نظام جديد سيتم تطبيقه مع الحكام، حيث سيكون نظامًا مشابهًا لنظام الاحتراف، مضيفًا أن 20 حكم ساحة و24 حكمًا مساعدًا سيخضعون للتدريب والمتابعة بمقابل شهري.

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