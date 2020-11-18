اتحاد الكرة يُنهي اتفاقية تسويق نهائي كأس الملك

المواطن - مروة نبيل

أنهى اتحاد الكرة ملف تسويق الحقوق التجارية للمباراة النهائية في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2019/ 2020، والتي ستجمع ناديي الهلال والنصر.

اتحاد الكرة يسوق نهائي الكأس:

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أم شركة Fg Sports فازت بالحقوق التجارية، وذلك بعد دراسة اتحاد الكرة لعدة عروض.

ووقع الأمين العام في اتحاد الكرة، إبراهيم القاسم، مساء يوم الثلاثاء، عقد ملف التسويق مع الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور مقبل بن جديع، على أن تتولى Fg Sports تسويق الحقوق التجارية للمباراة النهائية التي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقًا.

الهلال والنصر في النهائي:

ولعب الهلال ضد أبها على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن منافسات الدور نصف النهائي كأس الملك، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك، بعدما حول تأخره بهدف ضد الأهلي إلى فوز بهدفين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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