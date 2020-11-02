اجتماع مشترك لوزراء الثقافة لأول مرة في تاريخ مجموعة العشرين

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الثقافة وللمرة الأولى في تاريخ مجموعة العشرين؛ عَقْد اجتماع مشترك لوزراء الثقافة في العاصمة الرياض.

ويرأس الاجتماع الثقافي الأول من نوعه على هامش الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، صاحب السمو الأمير بدر بن عدبالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة الاجتماع المشترك لوزراء الثقافة.

الاجتماع يأتي تحت شعار “نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد”، وينطلق في الرياض 4 نوفمبر 2020.

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