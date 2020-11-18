احتفاء شعبي بذكرى البيعة السادسة: مشاريع ضخمة وتحولات اجتماعية ومحاربة للفساد

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

احتفى الشعب السعودي بالذكرى السادسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- لمقاليد الحكم، وشهدت المرحلة الحديثة الكثير من التغييرات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كان أبرزها تعزيز دور المرأة والبحث عن اقتصاد مستدام، والإعلان عن مشاريع ضخمة تردف الاقتصاد السعودي وخصخصة بعض القطاعات في رحلة طويلة قد أعلنتها السعودية للتخفيف من الاعتماد على الذهب الأسود الذي كان يمثل العامود الفقري للاقتصاد الوطني، تبعها تعديلات وزارية ومحاربة للفساد وتشريعات جديدة واستحداث هيئات ووزارات كانت هذه القفزات عنوان المرحلة وشاهده على تحولات يعيشها السعوديين.

هذه النقلة لم تمر على العالم سريعًا وهو يراقب ولادة مملكة تقوم من جديد على سواعد أبنائها، كيف لا وهو من وصفهم عرّاب هذه الرحلة وقائدها سمو ولي العهد- حفظه الله- بجبال طويق بصلابتهم وقوة بأسهم لتحقيق مرادهم وها هم اليوم يحتفلون بذكرى البيعة عبر وسم #ذكرى_البيعة_السادسة .

وتفاعل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المُكلف، ماجد الحقيل، مع وسم في #الذكرى_السادسة_للبيعة “نجدد العهد والولاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله- ست سنوات مليئة بالإنجازات في قطاع الإسكان والقطاع البلدي، نسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل هذه القيادة الحكيمة”.

وغرد المستشار تركي آل ‏الشيخ قائلًا: “مولاي وسيدي وأبونا من كل سعودي وسعودية ومقيم نبارك الذكرى السادسة لعهدك الميمون، يا رب احفظ الملك سلمان لنا والمسلمين والعالم”.

وقال الكاتب السعودي علي العويفي “بأن ‫ذكرى البيعة السادسة لمولاي خادم الحرمين الشريفين أثبتت قوة وصدق المحبة والولاء والانتماء والمشاعر التي يحملها أبناء الوطن للقيادة كما أنها تثبت بالمقابل قوة المملكة دوليًّا والتي تمضي قدمًا لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات”.

ويأتي هذا الاحتفاء من السعوديين الذي يؤكد على التلاحم الوثيق بين الشعب والقيادة الرشيدة، والشعور بالفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تم تحقيقها على المستوى الدولي والمحلي.

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