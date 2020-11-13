احلى سلطة فواكه بالصور

الكثير من الناس تسأل عن كيفية عمل احلى سلطة فواكه بالصور ودلك لان هده السلطة مفيدة للغاية بالنسبة لجسم الإنسان بسبب توافر العديد من العناصر الغذائية بها.

سلطة الفواكه

العديد من الناس تحب الفواكه بشكل كبير وذلك لأنه ذات مذاق جميل ويتوافر بها جميع العناصر الغذائية وكذلك البروتينات التي قد يحتاجها الجسم لبناءة بشكل قوي وجيد فيبحث البعض عن كيفية عمل احلى سلطة فواكه بالصور، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الطرق المختلفة في عمل هذا الطبق.

تعمل الفواكه على إفادة الجسم وبناؤه بشكل قوي كما أنها تتميز بطعم جميل يمكن للأشخاص تناولها في أي وقت.

هنا فواكه تعمل على زيادة الوزن وهناك فواكه أخرى تساعد الجسم في فقدان الوزن ويتم استخدامها في الحمية الغذائية.

يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها عمل سلطة الفواكه وبأطعمة وفواكه مختلفة والتي تختلف حسب اختلاف أذواق الأشخاص.

مكونات سلطة الفواكه بالقشطة والعسل

كوب واحد مقطع من الأناناس كوب واحد مقطع من الشمام كوب مقطع من الموز كوب مقطع من العنب كوب واحد مقطع من الكريمة السائلة والقشطة عدد اثنين ملعقة كبيرة من السكر نصف كوب من عصير المانجا جوز الهند والعسل للتزيين

طريقة التحضير

عند التعرف على كيفية عمل احلى سلطة فواكه بالصور لابد من معرفة هذه الطريقة وذلك لأنها واحدة من أسهل الطرق التي من الممكن اتباعها في عمل السلطة.

في البداية يتم وضع الكريمة وكذلك القشطة والسكر مع العصير في الخلاط ويتم خلطهم في الخلاط لفترة من الوقت تصل إلى حوالي دقيقتين.

يتم خلط هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح خليط متجانس في الشكل والطعم ويصبح هذا الخليط كريمي بالنسبة للقوام الخاص به.

ثم بعد ذلك لابد من القيام بتوزيع الخليط في الكثير من الكؤوس الخاصة بالتقديم للضيوف ثم لابد من وضعها في الثلاجة وذلك لفترة طويلة من الزمن حتى يصبح بارد.

ثم يتم إخراج الكؤوس من الثلاجة ويتم توزيع جوز الهند وكذلك العسل عليها ثم تقدم للناس.

مكونات سلطة الفواكه المشوية

مدة التحضير 10 دقائق مدة الطهي 10 دقائق هذه المكونات تكفي لعدد 6 أشخاص حبة واحدة من الأناناس مفرغ من اللب ومقطع إلى حلقات حبة واحدة من الخوخ تم تقطيعها إلى 8 فصوص زيت نباتي لدهن الفواكه ثلاث أرباع كوب من لبن الزبادي السادة ربع كوب من العسل ملعقة واحدة كبيرة من أوراق النعناع والتي تكون مقطعة إلى قطع صغيرة.

طريقة التحضير

من ضمن معرفة طريقة تحضير احلى سلطة فواكه بالصور يجب معرفة الطريقة الصحيحة التي يتم تحضير سلطة الفواكه المشوية بها.

في البداية لابد من القيام بتسخين الشواية الخاصة بالفرن وذلك على درجة حرارة متوسطة.

في الخطوة التالية يتم دهن الفواكه بالزيت وذلك بشكل جيد قبل أن يتم وضعها في الشواية.

القيام بطهي الفواكه وذلك لفترة ليست بطويلة من 8 إلى 10 دقائق وذلك للتأكد من أن جميع الفواكه قد تداخلت من بعضها البعض وتكرملت.

يتم تقليب هذه الخلطة في الفرن مرة واحدة فقط ويتم خفق كل من اللبن وكذلك الزبادي مع العسل والنعناع ويكون جميعهم في وعاء متوسط.

يتم توزيع الفواكه في أطباق خاصة بالتقديم ثم يتم سكب اللبن بعد أن أصبح زيادي على كل طبق متوافر.

في الخطوة الأخيرة أصبحت هذه الاطباق جاهزة للتقديم للأشخاص أو الضيوف.

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