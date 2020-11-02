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ارتفاع أرباح الاتحاد للتأمين التعاوني إلى 80 مليون ريال
خلال التسعة أشهر الأولى من 2020

ارتفاع أرباح الاتحاد للتأمين التعاوني إلى 80 مليون ريال

2020/11/02
الساعة 9:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ارتفاع أرباح الاتحاد للتأمين التعاوني إلى 80 مليون ريال
المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 80 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 .

يأتي ذلك مقابل تسجيلها أرباح بلغت 47 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 70 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي المطالبات المتحملة بنسبة 22%.

 


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