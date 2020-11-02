ارتفاع أرباح التعاونية للتأمين إلى 408 ملايين ريال خلال 9 أشهر

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، تسجيل صافي ربح قبل الزكاة والضريبة بلغ 408 ملايين ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيله أرباح بلغت 225 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 81 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحقيق صافي ربح اكتتاب خلال الفترة الحالية بارتفاع قدره 51.53% عن نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الشركة ارتفاعاً إيجابياً في صافي أقساط التأمين المكتسبة، بالإضافة إلى انخفاض في صافي المطالبات المتكبدة.

كما انخفض مصروف مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق .

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